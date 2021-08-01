Кнутов назвал главное экспортное преимущество российского истребителя Checkmate

Москва, 1 августа. Новейший российский истребитель Checkmate является уникальным самолетом, который по ряду характеристик превосходит американский F-35. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, главным преимуществом Checkmate является соотношение цена-качество. Он будет в три раза дешевле американского F-35. Кроме того, стоимость летного часа российского истребителя в семь раз ниже, чем у F-35. Checkmate будет иметь сверхзвуковую крейсерскую скорость более двух Махов и дальность полета порядка трех тысяч километров, передает интернет-издание «Народные новости».

Еще одним преимуществом Checkmate является его способность управлять ударными беспилотными летательными аппаратами. Также российский самолет будет значительно дешевле в обслуживании, в отличие от американского F-35.

«Для «американца» необходимо постоянное обновление программного обеспечения, как для Windows 10. Иначе самолет не будет летать. Чтобы обеспечить сбыт F-35 американцы подключили к его производству значительное количество стран-союзников, которые одновременно стали и покупателями. Россия может пойти по этому пути и привлечь к производству как минимум Турцию и Индию», — пояснил он.

Напомним, 20 июля в подмосковном Жуковском стартовал Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. В первый день выставки состоялась презентация новейшего российского истребителя Checkmate. Самолет разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет.