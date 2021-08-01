Поклонники увидели сходство балерины Волочковой с ее отцом

Москва, 1 августа. Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в Instagram снимками своего 74-летнего отца Юрия Волочкова.

Чемпион СССР по настольному теннису и тренер сборной России 1 августа отмечает день рождения. Светская львица показала его многочисленные медали, заявив, что гордится носить его фамилию.

«Волочковой невозможно родиться, ею надо быть. Папа, спасибо тебе за ту силу духа, которую я унаследовала от тебя. Как ты составлял славу России, так и я ее составляю сейчас», — написала танцовщица.

Юрия Волочкова нет в соцсетях, но страна должна знать своих героев, уверена балерина. Она добавила, что последние 14 лет тренер не говорит, но все «помнит и понимает». Его глаза говорят больше, чем обычные люди могут выразить словами, подытожила балерина.

«Папе здоровья и долголетия. Мог бы говорить, призвал бы «балерину» не выкладывать позорные фото, ему стыдно за дочь»; «Анастасия, вы очень похожи на папу»; «Очень жаль, что он не разговаривает. И скорее всего, не читает и не смотрит соцсети», — отреагировали пользователи в комментариях.

Ранее оперная певица Мария Максакова рассказала, что Анастасия Волочкова в начале своей карьеры была «ангелом, сошедшим с небес». Потом она увлеклась солярием и косметическими процедурами, и от этого образа не осталось и следа.