Продавец автомобильных шин стал жертвой недобросовестного покупателя в Тюмени

Тюмень, 1 августа. Тюменец попался на уловку мошенников при продаже автомобильных шин.

Гражданин продавал автомобильные шины через известный сайт объявлений. С ним связался потенциальный покупатель. В ходе переговоров мошенник убедил мужчину перейти на сайт по ссылке и ввести данные своей банковской карты с трехзначным кодом на обратной стороне. После этого с карты списались 12 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 159 части 1 УК РФ «Мошенничество». В данный момент полиция проводит проверку и устанавливает личность преступника.

Ранее главу Марковского муниципального образования приговорили к условному сроку за мошенничество.