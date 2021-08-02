Да будет свет: выбираем лучшие сенсоры движения для включения освещения

«Умный дом» — мечта каждого современного человека. Едешь, например, с работы — а интеллектуальная автоматизированная система в «ожидании» хозяина заранее включает кондиционер, набирает теплую ванну и заваривает чай. И, конечно же, автоматизация процессов предполагает организацию «умной» системы освещения, важной составляющей которой являются датчики движения для включения света. Они позволяют включать и выключать иллюминацию с учетом маршрутов вашего передвижения по дому. Чудеса? Вовсе нет: всего-то — технический прогресс. Сегодня мы рассказываем, как сделать выбор лучшего датчика движения для включения света в 2021 году, предварительно изучив, как работают эти устройства и каковы их разновидности.

Что представляют собой и как функционируют датчики движения, предназначенные для включения света?

Если говорить со всей строгостью, датчики движения, служащие для активации работы осветительных приборов внутри зданий и помещений и на открытом пространстве, правильнее назвать датчиками (сенсорами) освещения, ведь на самом деле датчики движения принадлежат, скорее, к охранным системам. Так или иначе, принцип работы датчиков движения для включения света довольно прост и не имеет привязки к модели и бренду. Разница характерна лишь для тех или иных технических характеристик, которые следует принимать во внимание, выбирая устройство. Их мы и разберем ниже. Сенсоры монтируют непосредственно в интеллектуальную систему контроля и управления освещением, а в момент, когда в поле их «зрения» появляется двигающийся объект, регистратор подает осветительному оборудованию сигнал на включение. Свет выключается обычно через определенное время, настраиваемое пользователем, либо тогда, когда объект полностью прекращает перемещения.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Для чего требуются датчики движения для включения света?

Датчики освещения, безусловно, обеспечивают дополнительный комфорт, однако «попутно» их установка помогает решить и множество других проблем. К примеру, благодаря наличию автоматического управления освещением энергопотребление в доме сокращается на 30–60%. Кроме того, за счет уменьшения продолжительности работы осветительных приборов существенно увеличивается срок их использования: лампочки гораздо реже перегорают. Также сенсоры удобны тем, что свет выключится сам, если вы забыли сделать это, уходя на работу либо вовсе уезжая в отпуск на долгое время.

Какими бывают датчики движения для включения света?

На рынке представлено немало типов датчиков, и, прежде всего, их принято различать по следующим признакам.

Используемый волновой спектр. По этой характеристике все сенсоры делят на инфракрасные модели, устройства с ультразвуковым действием, микроволновые датчики и комбинированные устройства. Первые из них — инфракрасные датчики движения для включения света — активизируются, улавливая тепло, которое транслирует двигающийся объект. Минус таких моделей — это их частое ложное срабатывание от разогретых воздушных потоков или перемещений домашних питомцев. Вместе с тем инфракрасные волны на 100% безвредны для людей. Второй тип датчиков формирует звуковую волну, которая, отталкиваясь от объекта, регистрируется прибором. Однако такие датчики могут не сработать при слишком медленном движении объекта или сильно ограниченном радиусе действия. Вместе с тем ультразвук способен отпугивать домашних животных. Третий тип использует для выявления движущегося объекта высокочастотную электромагнитную волну. Такие устройства могут быть наделены обширным радиусом действия и даже способны «пробивать» незначительные преграды, однако их стоимость является довольно высокой. И последний тип объединяет в себе два спектра — инфракрасный и ультразвуковой.

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Место монтажа. По этому критерию устройства делят на те, которые будут установлены снаружи или внутри зданий. Датчики первого типа обычно монтируют на больших промышленных территориях или во дворах частных коттеджей, а модели, рассчитанные на внутреннее использование, можно размещать в любых помещениях.

Способ монтажа. Настенные либо угловые датчики, как следует из названия, монтируют на стене либо по углам. Угол обзора у таких сенсоров невелик, что помогает предотвратить неверные срабатывания. Потолочные устройства монтируют, соответственно, на потолок. Подобные датчики движения чаще всего предусматривают угол обзора 360 градусов и применяются для активации осветительных приборов в комнатах, снабженных несколькими дверями. Как настенные, так и потолочные приборы, в свою очередь, бывают накладными и встраиваемыми.

Способ электропитания. Проводные сенсоры весьма надежны и обеспечивают бесперебойную работу, однако для них приходится прокладывать провода и подыскивать собственную розетку. Автономные же датчики получают питание от аккумуляторов либо от солнечных батарей. Минус таких сенсоров заключается в том, что потребляемый ими ток необходимо постоянно контролировать.

Где и какое количество датчиков нужно монтировать?

Если вести речь о сенсорах движения для включения света в квартире, то следует особо подчеркнуть, что их, по обыкновению, не устанавливают в жилых комнатах, ведь при этом жильцам придется махать руками с периодичностью 5–10 минут, инициируя включение света вновь и вновь. А вот у входов или над входными группами они окажутся весьма уместными. Помимо этого датчики движения для включения света монтируют на лестнице, в туалете и в коридорных помещениях. Число единиц зависит от площади и планировки: если в проходных помещениях, например, присутствуют повороты и углы, то одного сенсора будет явно недостаточно. Также важно устранить из зоны функционирования датчиков вентиляторы и прочие объекты, способные спровоцировать срабатывания по ошибке. Если вы планируете монтаж датчиков движения, служащих для включения света на улице, стоит выбирать модели с хорошей влагозащитой — IP44 и более, а также тщательно отрегулировать чувствительность, чтобы конструкция срабатывала исключительно на людей. Датчиками движения для включения света принято также оснащать подъезды современных многоквартирных домов.

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Основные параметры, требующие анализа при выборе устройства

Место размещения. Если вы приобретаете модель для сухого помещения, то достаточно степени защиты по стандарту IP20–22. Для комнат с высокой влажностью и открытых уличных пространств подойдут устройства с защитой от IP44 и выше.

Мощность. Чем выше значение мощности датчика — тем больше осветительных приборов можно к нему привязать.

Проходимость сигнала. Для нормальной работы инфракрасных регистраторов необходимо исключить преграды. А вот микроволновые и комбинированные модели, как мы уже заметили, не боятся преград.

Дальность срабатывания и угол обзора. Здесь следует брать ориентир на форму и ширину помещений, а также расстояние, на котором сенсор должен срабатывать.

Чувствительность. Желательно, чтобы она была настраиваемой, в противном случае датчик будет ложно срабатывать не только на домашних питомцев, но даже на лягушек и мелких грызунов.

Настройка уровня освещенности. Если такого регулятора нет, то сенсор можно монтировать лишь в условиях одинаковой освещенности. Впрочем, большинство моделей можно отрегулировать — например, на срабатывание исключительно в полной темноте.

Какой датчик движения для включения света лучше купить в 2021 году: топ-7 по версии ФАН

Датчик движения AqaraMotion Sensor

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Эту современную модель с винтовым креплением можно монтировать на любую поверхность посредством специального клейкого стикера. Модель имеет дальность 7 метров и наделена углом обзора 170 градусов. Датчик может работать с любыми системами освещения и организации безопасности и даже способен отправлять сообщения на телефон — например, если кто-то зашел в вашу комнату в ваше отсутствие — или включать звуковую сигнализацию, чтобы отогнать вора. Для эксплуатации модели в течение двух лет достаточно одной батареи.

Датчик движения TDM ЕLECTRICSQ0324-0016

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Эта модель идеальна для эксплуатации в малогабаритных коридорах и подъездах жилых домов. Датчик исключительно прост в монтаже и подключении, имеет мощность 60 Вт и выполнен из прочного влагозащищенного пластика. Рекомендовано монтировать устройство на высоте роста человека, чтобы избежать ложных срабатываний. Однако приобретая модель обеспечивает не слишком большой радиус действия и обладает достаточно средней чувствительностью.

Датчик движения REV15288 0

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По мнению многих пользователей, эта модель работает на отлично: она стабильная и надежная, да и отстройку можно произвести без лишних усилий. Корпус произведен из пластика высокого качества, что позволяет монтировать датчик как в помещениях, так и снаружи — на придомовой территории. Устройство имеет открытый тип монтажа, обладает хорошей чувствительностью и может работать даже в полной темноте. Вдобавок, что немаловажно, сенсор имеет стильный внешний вид.

Датчик движения IEKLDD10-009-1100-001

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Привлекательная цена и высокая надежность — вот главные причины популярности этой модели на современном рынке. Кроме того, этот универсальный датчик с винтовым крепежом и широким радиусом обнаружения движения сможет верой и правдой служить вам как в помещениях, так и на улице. Длительный срок эксплуатации обеспечивается благодаря материалу изготовления — высококачественному пластику с хорошей степенью предохранения от пыли и влаги. Монтаж датчика производится на стену без особого труда.

Датчик движения DuwiDDL-01 патрон E27

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Этот сенсор обеспечивает тщательное сканирование, так как наделен углом обзора 360 градусов. Прочный и влагозащищенный пластик позволяет установить датчик как внутри дома, так и на открытом уличном пространстве. Мощность устройства составляет 60 Вт, а дальность действия распространяется до 3 метров. Пользователи с удовольствием отмечают, что данный сенсор также можно применить в качестве ночника. Правда, по некоторым данным, не исключены «зависания» устройства.

Автономный датчик движения с пультами и сиреной FL1770

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Эта высокочувствительная модель инфракрасного типа обнаружит движение на расстоянии 8 метров и при надобности включит сирену. Может применяться не только дома в качестве составляющей системы освещения и охранного мониторинга, но и, к примеру, в походе — с тем, чтобы даже глубокой ночью исправно сигнализировать о приближении животных или посторонних людей к палатке. Датчик предельно прост в монтаже. В комплект поставки входит 2 пульта управления, а также кронштейн. Производитель предусмотрел работу устройства как от батарей, так и от блока питания.

Датчик движения NavigatorNS-IRM03-WH

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Степень защиты пластикового корпуса этого стильного инфракрасного датчика не предполагает монтаж на улице, однако модель отлично впишется в многоуровневую систему освещения современного жилого дома или офисного здания. Конструкция устройства предполагает винтовое крепление и скрытый монтаж — как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией относительно земли. Дальность действия составляет 6 метров в сторону и фронтально, а сканирование пространства сенсор выполняет на 360 градусов.