Итоги девятого соревновательного дня на Олимпиаде

В Токио завершился очередной соревновательный день Олимпийских игр, который принес российской сборной целую россыпь серебряных наград. ФАН рассказывает о главных успехах и разочарованиях, случившихся с нашей командой в первый августовский день.

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Бокс

С утра общую копилку медалей российской сборной пополнил боксер Имам Хатаев в весовой категории до 81 кг. В непростом полуфинальном поединке россиянин уступил представителю команды Великобритании Бенджамину Уиттакеру со счетом 1:4 и завершил борьбу за золото. В боксе схватки за 3-е место не предусмотрено, поэтому стадия 1/2 финала гарантировала медаль. Конечный результат Хатаева не устроил. Кроме того, после боя спортсмен объявил о переходе из олимпийского бокса в профессиональный.

До полуфинального поединка дошел еще один представитель команды ОКР Андрей Замковой, выступавший в весовой категории до 69 кг. Здесь россиянин споткнулся о кубинца Роньеля Иглесиаса, уступив сопернику всухую — 0:5, но став обладателем бронзы.

В весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев победил боксера из Монголии Цэндбаатара Эрдэнэбатына со счетом 3:2 и вышел в полуфинал турнира. Также в 1/2 финала в весовой категории до 75 кг прошел Глеб Бакши, оказавшись сильнее представителя Гаити Даррелла Вальсена.

Global Look Press / Wan Xiang/Xinhua

Фехтование

С одной стороны, серебряная медаль в мужском фехтовании — это, безусловно, успех, но с другой — россияне уступили французам в борьбе за золото очень крупно. Полуфинальный поединок с американцами сложился для наших ребят — Тимура Сафина, Владислава Мыльникова, Кирилла Бородачева и Антона Бородачева — очень непросто. Возможно, вымотались, поэтому финал получился без интриги. Российские атлеты уступили сборной Франции со счетом 28:45 и стали обладателями серебряных медалей.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

Плавание

Главным разочарованием дня стало плавание, где наши спортсмены в заключительный соревновательный день по этому виду спорта не смогли добраться до медалей. Российские пловцы Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников боролись за награды в комбинированной эстафете 4х100 м, но остановились в шаге от пьедестала — стали лишь четвертыми, проиграв за третье место итальянцам ничтожных 0,05 секунды.

Global Look Press / MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEWS

Спортивная гимнастика

В спортивной гимнастике от российских атлетов, особенно после золотых медалей в командном многоборье, ждали большего. До медали удалось добраться только Анастасии Ильянковой — она стала второй в упражнениях на брусьях. В соревнованиях по опорным прыжкам нашу команду представляли Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова. Обе были близки к медалям: Мельникова заняла пятое место, а Ахаимова стала шестой. Давиду Белявскому, выступавшему в дисциплине на коне, также до награды не хватило совсем чуть-чуть — россиянин занял четвертое место, уступив бронзовую медаль японскому гимнасту Кадзуме Кая.

Global Look Press / Mutsu Kawamori/AFLO

Теннис

Сразу три медали разного достоинства принес нам большой теннис. В мужском турнире Карен Хачанов сенсационно дошел до финала, где, к сожалению, без шансов уступил немецкому спортсмену русского происхождения Александру Звереву. Тем не менее Карен стал серебряным призером Олимпиады.

В историческом для отечественного тенниса финале смешанных пар встречались две российские пары — Анастасия Павлюченкова — Андрей Рублев и Елена Веснина — Аслан Карацев. Победу в матче одержали Павлюченкова и Рублев, которые принесли нашему теннису первую золотую олимпийскую медаль в миксте. Веснина и Карацев стали серебряными призерами.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

Медальный зачет

Хоть российские атлеты и завоевали семь медалей 1 августа, но все же опустились на пятую строчку в общекомандном медальном зачете — все из-за золотых медалей, с которыми у нашей команды есть небольшие проблемы. Сборная России с 12 высшими наградами пропустила вперед команду Австралии, у которой уже 14 золотых медалей. По общему числу наград российская команда с 44 медалями уверенно располагается на третьей строчке вслед за США, у которых 59 наград, и Китаем, атлеты которого на сегодняшний день выиграли в общей сложности 51 медаль. Лидером по золоту стала китайская команда — 24 медали.

Ранее стало известно, что президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на высказывания комментатора Дмитрия Губерниева в адрес наставника сборной Сергея Чепика. Телеведущий в словесной перепалке упрекнул главного тренера национальной команды в том, что тот не смог подготовить российских пловцов должным образом к летним Олимпийским играм в Токио. По его словам, высокие результаты Евгения Рылова и Климента Колесникова обусловлены хорошей самоподготовкой самих спортсменов, а не работой тренерского штаба.