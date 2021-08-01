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Моряки Тихоокеанского флота ВМФ РФ провели тренировку по борьбе за живучесть корабля

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:19
Армия
Моряки Тихоокеанского флота ВМФ РФ провели тренировку по борьбе за живучесть корабля
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Владивосток, 1 августа. Моряки Тихоокеанского флота ВМФ России в рамках учений провели тренировку по борьбе за живучесть корабля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе тренировки моряки выполнили нормативы по сбору аварийных партий, экипировке в пожарные костюмы, а также герметизации горящего отсека и устранению пробоины.

В учениях были задействованы экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», корветов «Алдар Цыденжапов» и «Совершенный», а также экипажа корабля контрольно-измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Ранее малый ракетный корабль «Мытищи» из состава Балтийского флота ВМФ РФ провел учения с электронными пусками крылатых ракет «Калибр» по береговым объектам условного противника. Все цели были успешно поражены.

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россия вмф рф тихоокеанский флот
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