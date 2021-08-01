Моряки Тихоокеанского флота ВМФ РФ провели тренировку по борьбе за живучесть корабля

Владивосток, 1 августа. Моряки Тихоокеанского флота ВМФ России в рамках учений провели тренировку по борьбе за живучесть корабля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе тренировки моряки выполнили нормативы по сбору аварийных партий, экипировке в пожарные костюмы, а также герметизации горящего отсека и устранению пробоины.

В учениях были задействованы экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», корветов «Алдар Цыденжапов» и «Совершенный», а также экипажа корабля контрольно-измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Ранее малый ракетный корабль «Мытищи» из состава Балтийского флота ВМФ РФ провел учения с электронными пусками крылатых ракет «Калибр» по береговым объектам условного противника. Все цели были успешно поражены.