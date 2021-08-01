Марина Александрова рассказала о любопытном правиле в воспитании детей

Москва, 1 августа. Звезда сериала «Екатерина» Марина Александрова нашла прекрасный способ, как контролировать питание детей. Маленькие любители сладкого лакомятся вкусняшками только раз в неделю.

Актриса вместе с мужем, режиссером Андреем Болтенко много путешествуют по Европе. В апреле звездная пара отправилась в Швецию. Конечно же, на родину героини детских книг «Пеппи Длинный чулок» супруги взяли и своих детей — Андрея и Екатерину. Именно в этой поездке Марина Александрова подсмотрела необычную традицию, которой придерживается каждая шведская семья. Оказалось, что сладостями дети в Швеции могут полакомиться только по субботам.

«В остальные дни все воздерживаются, причем, и дети и взрослые, которые привыкли к этому с детства!» — рассказала звезда сериала «Екатерина» на своей странице в Instagram.

По словам Александровой, она и дети тут же захотели поучаствовать в этой «игре» — благо в Швецию они прилетели как раз в субботу. Артистка отметила, что такое правило очень объединило их семью, ведь потом все дружно ждали дня лакомств. Она отметила, что по возвращении в Москву рассказала о любопытном правиле всем своим знакомым.

«В эту «игру» мы уже внедрили наших друзей и вот теперь все дети наших знакомых ждут суббот!» — добавила Александрова.

Многие подписчики артистки взяли на заметку это правило. Проблема лишнего веса как никогда актуальна. К сожалению, количество детей с избыточной массой тела растет от года к году. Диетологи и психотерапевты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» обсудили, что служит причиной детского ожирения и как вернуть культуру питания в семью.