Молодой мужчина утонул на Волге в Саратовской области

Саратов, 1 августа. Водолазы областной службы спасения достали из Волги тело 22-летнего мужчины без признаков жизни. ЧП случилось на одной из турбаз Энгельса.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть молодого человека. Судебно-медицинская экспертиза определит, что именно стало причиной гибели мужчины.

На месте обнаружения трупа работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее житель деревни Савинское утонул во время празднования своего юбилея в Торжокском районе Тверской области. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.