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Молодой мужчина утонул на Волге в Саратовской области
Происшествия
Молодой мужчина утонул на Волге в Саратовской области
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Саратов, 1 августа. Водолазы областной службы спасения достали из Волги тело 22-летнего мужчины без признаков жизни. ЧП случилось на одной из турбаз Энгельса.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть молодого человека. Судебно-медицинская экспертиза определит, что именно стало причиной гибели мужчины.

На месте обнаружения трупа работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее житель деревни Савинское утонул во время празднования своего юбилея в Торжокском районе Тверской области. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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