Москва, 1 августа. Детали для российской боевой машины пехоты БМД-4М изготавливаются из собственной марки алюминиевого сплава, который носит название «карты-свидетели».

Как рассказал военный представитель на «Курганмашзаводе» Антон Антипенко, данный сплав обладает броневыми свойствами.

«Это броневой алюминиевый сплав, подтверждающий все номенклатуры толщин и марок алюминиевого материала. Военное представительство контролирует не только твердость бронеалюминия, но и подтверждения пулестойкости натурными испытаниями», — объяснил специалист.

Испытания проводятся с применением стендового ствола: по сплаву БМД-4М производится несколько выстрелов. По словам Антипенко, каждая из «карт-свидетелей» выдерживает десятки таких ударов из оружия.

Ранее главный конструктор специального КБ машиностроения Сергей Абдулов отмечал, что данная модель БМД может поражать скрытые цели.