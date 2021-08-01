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На «Курганмашзаводе» рассказали об уникальном алюминиевом сплаве для БМД-4М

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:11
Армия
На «Курганмашзаводе» рассказали об уникальном алюминиевом сплаве для БМД-4М
wikimedia.org  /  Пользователь - CC BY 3.0

Москва, 1 августа. Детали для российской боевой машины пехоты БМД-4М изготавливаются из собственной марки алюминиевого сплава, который носит название «карты-свидетели».

Как рассказал военный представитель на «Курганмашзаводе» Антон Антипенко, данный сплав обладает броневыми свойствами.

«Это броневой алюминиевый сплав, подтверждающий все номенклатуры толщин и марок алюминиевого материала. Военное представительство контролирует не только твердость бронеалюминия, но и подтверждения пулестойкости натурными испытаниями», — объяснил специалист.

Испытания проводятся с применением стендового ствола: по сплаву БМД-4М производится несколько выстрелов. По словам Антипенко, каждая из «карт-свидетелей» выдерживает десятки таких ударов из оружия.

Ранее главный конструктор специального КБ машиностроения Сергей Абдулов отмечал, что данная модель БМД может поражать скрытые цели.

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броня алюминий курганмашзавод БМД-4М
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