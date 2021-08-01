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Читатели Die Zeit напомнили Байдену об ограниченности экономики США
Политика
Читатели Die Zeit напомнили Байдену об ограниченности экономики США
Global Look Press  /  Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Берлин, 1 августа. Пользователи Сети раскритиковали президента Соединенных Штатов Джо Байдена за антироссийский выпад. Об этом свидетельствуют комментарии к публикации немецкого издания Die Zeit.

Американский лидер во время недавнего выступления заявил, что российская экономика состоит «только из нефтяных ресурсов и ядерного оружия». Немецкие читатели в ответ напомнили Байдену о ситуации в США.

«У Соединенных Штатов атомное оружие, сланцевый газ и доллар, больше ничего. Если завтра никто больше не будет рассчитываться за нефть в долларах, то США будут завидовать инфляции в Зимбабве», — написал юзер с ником Jaundso.

Интернет-пользователи обратили внимание, что американские АТС потребляют 20% ядерного топлива из РФ. Российская экономика обладает большим преимуществом. У крупнейшего государства больше 60% мирового рынка атомных электростанций, указал в комментарии читатель Gnadenlose russische Arithmetik.

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