Власти Турции подтвердили смерть восьми человек при лесных пожарах

Анкара, 1 августа. Количество погибших при лесных пожаров в Турции увеличилось до восьми человек. Информацию подтвердил руководитель минздрава страны Фахреттин Коджа.

Министр констатировал, что семь граждан скончались в курортной провинции Анталья. Общее количество пострадавших в разных регионах составило 864 человек.

Руководитель министерства сельского хозяйства Бекир Пакдемирли ранее отметил, что за несколько дней удалось потушить более сотни лесных пожаров. Добавим, что Россия недавно направила самолеты-амфибии на помощь в борьбе со стихией.

Серьезно осложнилась ситуация и в Греции, где огонь добрался до жилого сектора. Руку помощи европейской стране протянула Россия.