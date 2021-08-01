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Кедми перечислил серьезные преимущества Су-57 перед американским F-35
Армия
Кедми перечислил серьезные преимущества Су-57 перед американским F-35
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 1 августа. Американский стелс-истребитель F-35 уступает российскому конкуренту Су-57 по трем параметрам, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV перечислил серьезные преимущества Су-57 перед американским F-35, которого он «уделает». Одним из главных плюсов российского стелс-истребителя пятого поколения над американским являются двигатели с изменяемым вектором тяги, отметил эксперт. Он уточнил, что благодаря подобному решению Су-57 получил невероятный уровень маневренности. Самолет из США же не оборудован такой системой, подчеркнул эксперт. Кроме того, дальность полета у российского образца немного выше, чем у конкурента из Соединенных Штатов.

Однако на сверхманевренности преимущества Су-57 не заканчиваются, подчеркнул Кедми. Он также напомнил, что российский истребитель имеет гораздо более низкую стоимость, чем F-35. По словам эксперта, благодаря невысокой цене крылатую машину из РФ могут себе позволить те страны, для которых невозможно приобретение американского истребителя из-за финансовых или политических вопросов. Отсутствие политических ограничений на покупку для иностранных заказчиков также является весомым плюсом Су-57, считает Кедми.

Ранее Кедми оценил шансы военного флота НАТО на успех в противостоянии с силами РФ в Черном море. По его мнению, если Запад решится направить свои корабли в регион с воинственными целями, то их экипажи ожидают весьма серьезные последствия. Эксперт заявил, что постоянные провокации со стороны Североатлантического альянса вблизи российских границ свидетельствуют о том, что западные государства пытаются навязать Москве свои правила игры. Тем не менее если военные корабли блока войдут в регион с целью вооруженной агрессии, то они смогут продержаться не более 15 минут, после чего все пойдут на дно, уверен он.

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россия сша f-35 су-57 кедми
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