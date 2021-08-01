Туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут

Евпатория, 1 августа. Российский тревел-блогер случайно узнал, что купаться в море нужно не менее десяти минут, и решил выяснить, правда ли это и почему именно столько.

Путешественник с семьей приехал на косу Беляус в Крыму и попал в период, когда вода в море была ледяной, при этом воздух раскалялся до +30 градусов. Дул жаркий обжигающий ветер, отчего вода на контрасте казалась еще холоднее.

«Купались в эти дни мы стремительно. Зашел, охладился, проплыл десять метров — и назад на берег, греться», — поделился блогер в своем дзен-канале «Зоркий».

Вот в один из таких «экспресс-заплывов» блогер подслушал разговор двух отдыхающих, которые в море следили за временем. Любопытный мужчина задал вопрос, почему такое временное ограничение. Туристки просветили блогера — только через десять минут пребывания в воде в кожу начинают проникать микроэлементы и полезные вещества, содержащиеся в морской воде.

Открытие заинтересовало путешественника, и он решил подробнее узнать об этом эффекте. В отеле он подключился к Wi-Fi и нашел много информации по этой теме.

«Действительно, морская вода сама по себе оказывает оздоравливающие эффекты на организм», — поделился блогер.

Оказывается, недостаточно дышать морской водой и промывать нос. Пытливый автор канала законспектировал основные моменты, которые почерпнул из статьи врача-дерматокосметолога.

Специалисты действительно рекомендуют находиться в морской воде не менее десяти минут, именно за такое время организм адаптируется к новым температурным условиям. Ускоряются обменные процессы, раскрываются поры, польза от такого купания будет максимальной. К тому же это отличная тренировка сердечно-сосудистой системы.

Содержащийся в морской воде бром помогает расслаблению нервной системы. Море не обязательно должно быть теплым, достаточно +24 градусов. Воздействие длится не более 15 минут, потом соль с тела можно смыть. А вот промывать нос нужно не поверхностной, а водой с глубины, пропущенной через фильтры.

Чтобы отдых на море пошел на пользу, стоит перед поездкой проконсультироваться со специалистами. Особенно если планируете поехать в отпуск с детьми младше трех лет. Врач-педиатр предупреждает, что это может обернуться стрессом для ребенка и для родителей.