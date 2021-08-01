Бывшим девушкам принца Гарри могут не понравиться его мемуары

Лондон, 1 августа. Бывшие возлюбленные принца Гарри переживают из-за скорого выхода его мемуаров, полагает королевский биограф Колин Кэмпбелл.

Герцог Сассекский рассказывал, что активно трудится над собственной автобиографической книгой. Черновики будущих мемуаров внук Елизаветы II передаст в издательство уже осенью.

Принцу Гарри выплатили аванс в размере 14,5 миллиона фунтов стерлингов за его произведение. Мемуары сына принца Чарльза и принцессы Дианы должны увидеть свет в конце 2022 года. Кэмпбелл предположила, о чем пойдет речь в книге герцога Сассекского.

«Я думаю, это будет один протяжный крик о том, какой он сейчас замечательный и каким ужасным был раньше, как много страдал, сколько всего не знал, и как все его подводили», — заявила королевский биограф на своем YouTube-канале.

Эксперт считает, что мемуары принца Гарри могут не понравиться не только членам королевской семьи, но и его экс-возлюбленным — бизнесвумен Челси Дэйви и актрисе Крессиде Бонас. Именно с ними у внука королевы были наиболее продолжительные романы. Герцог Сассекский встречался с Бонас два года, а с Дэйви — на протяжении шести лет с небольшими перерывами.

Принц Гарри женат на бывшей актрисе Меган Маркл, с которой они переехали в США после отказа от королевских привилегий. Принц Чарльз обеспокоен, что его отношения с сыном и его женой ухудшились.