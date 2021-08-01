Уходящий президент Ирана извинился перед гражданами за ошибки во время правления

Тегеран, 1 августа. Президент Ирана Хасан Роухани извинился перед гражданами за ошибки, которые были допущены во время его правления.

Политик выступил перед уходом с поста главы государства. Он уйдет с занимаемой должности 3 августа. Его место займет Ибрахим Раиси, который победил на выборах.

«Мы пытались сделать так, чтобы наша политика содержала меньше ошибок и недостатков. Но если они все-таки были, то я хочу извиниться за это перед народом», — сказал политик.

Роухани отметил, что население Ирана недовольно уровнем жизни. По его словам, трудности обусловлены санкциями со стороны Соединенных Штатов. Также он призвал соотечественников посмотреть на ситуацию с «этой точки зрения».

Ранее Хасан Роухани заявил, что ядерная отрасль Ирана значительно усилилась. Исламская республика может обогатить уран до 90%.