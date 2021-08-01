Компания Hyundai показала изображения салона нового минивэна Custo

Москва, 1 августа. После демонстрации внешнего вида нового Hyundai Custo для рынка Китая производитель показал изображения салона минивэна.

Глядя на изображения можно отметить, что новинка для китайского рынка получит современное и лаконичное убранство, большой вертикальный планшет медиасистемы и «капитанские» кресла во втором ряду. В зависимости от комплектации покупателям Custo будет предложен в шестиместном или в семиместном исполнении. В опубликованных ранее тизерах был представлен вариант с посадочной формулой 2+2+3.

В среднем ряду автомобиль будет иметь раздельные «капитанские» кресла с подлокотниками и подставками для ног. На передней панели расположен вертикально ориентированный 10,4-дюймовый дисплей медиакомплекса.

Моторную гамму составят два варианта на выбор — турбированные четырехцилиндровые двигатели объемом 1,5 литра или два литра. Их мощность составит 170 или 236 лошадиных сил соответственно.

Другая модель от Hyundai — кроссовер Creta — вошел в перечень машин, выгодных в техническом обслуживании. Также в списке Lada Niva Travel, Kia Seltos и UAZ Patriot.