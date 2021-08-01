Кнутов назвал главную миссию российских «самолетов Судного дня»

Москва, 1 августа. Россия намерена разработать новые самолеты Ил-96М-400 как эффективные командные центры управления войсками в случае глобального конфликта, сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ил-96М-400 придут на смену лайнерам Ил-80 и уже получили неформальное название «самолетов Судного дня», рассказал Кнутов в интервью изданию «Народные Новости». По словам директора музея ПВО, новые самолеты будут обладать рядом характерных особенностей, причем некоторые будут заметны визуально. Например, для повышения защищенности экипажа и пассажиров Ил-96М-400 не будут оснащаться иллюминаторами.

«Российские самолеты «Судного дня» предназначены для размещения на них Верховного главнокомандующего, министра обороны и начальника Генштаба. С помощью каждого из самолетов… осуществляется управление стратегическими силами сдерживания, сухопутными войсками и ВКС, а также деятельностью государственного аппарата», — объяснил Кнутов главную миссию этих российских самолетов.

По его словам, новые воздушные центры управления ВС РФ смогут находиться в воздухе гораздо дольше своих предшественников, а их работа будет являться частью функционирования системы «Периметр». Эта система позволяет гарантированно уничтожить любого агрессора, начавшего ядерный конфликт с Россией, резюмировал эксперт.

Ранее Кнутов объяснил влияние новейшего российского легкого истребителя Су-75 Checkmate на экспортные перспективы американского боевого самолета F-35.