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Роскосмос устранил причину проблем стыковки «Прогрессов» с МКС
Технологии
Роскосмос устранил причину проблем стыковки «Прогрессов» с МКС
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 августа. Специалисты Роскосмоса доработали обтекатель ракеты «Союз-2.1а» после возникновения проблем при стыковке грузовых кораблей «Прогресс» с МКС.

Усовершенствованием ракеты-носителя занимались специалисты научного института Роскосмоса ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс». По их словам, причиной возникновения проблем при стыковке космического корабля «Прогресс» с Международной космической станцией служил нештатный сход головного обтекателя ракеты, что приводило к повреждению антенны радиотехнической системы взаимных измерений «Курс-НА».

Именно по этой причине космонавты во время стыковки «Прогресса МС-15» с МКС использовали телеоператорный режим управления.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» стартовала 23 июля с космодрома Байконур. Корабль пристыковался к модулю «Пирс» российского сегмента МКС.

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