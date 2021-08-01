Уникальные бегемоты-двойняшки появились на свет в зоопарке Брянска

Брянск, 1 августа. Брянский зоопарк пополнился двумя маленькими бегемотами породы скинни. Малыши появились на свет 23 июля, рассказали в заведении.

Эти бегемоты относятся к роду морских свинок. Милые зверьки характеризуются тем, что у них полностью отсутствует волосяной покров, а шерстка сосредоточена только на лапках и мордочке.

«Мы пока что не придумали, как назовем малышей. По традиции, обратимся за помощью к жителям Брянска. За лучшие имена по традиции подарим пригласительные в зоопарк», — отметила директор зверинца Лариса Сафоненко.

В июне 2021 года в Омской области произошел довольно забавный случай с еще одним экзотическим зверьком. Енотиха-путешественница по кличке Даша проникла на территорию частного жилого дома и осталась там жить.