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Уникальные бегемоты-двойняшки появились на свет в зоопарке Брянска

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:02
Общество
Уникальные бегемоты-двойняшки появились на свет в зоопарке Брянска
Global Look Press  /  Caters News Agency Ltd

Брянск, 1 августа. Брянский зоопарк пополнился двумя маленькими бегемотами породы скинни. Малыши появились на свет 23 июля, рассказали в заведении.

Эти бегемоты относятся к роду морских свинок. Милые зверьки характеризуются тем, что у них полностью отсутствует волосяной покров, а шерстка сосредоточена только на лапках и мордочке.

«Мы пока что не придумали, как назовем малышей. По традиции, обратимся за помощью к жителям Брянска. За лучшие имена по традиции подарим пригласительные в зоопарк», — отметила директор зверинца Лариса Сафоненко.

В июне 2021 года в Омской области произошел довольно забавный случай с еще одним экзотическим зверьком. Енотиха-путешественница по кличке Даша проникла на территорию частного жилого дома и осталась там жить.

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