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Угрозы Армина Лашета против «Северного потока — 2» назвали вынужденными
Политика
Угрозы Армина Лашета против «Северного потока — 2» назвали вынужденными
Nord Stream 2 / Axel Schmidt  /  Axel Schmidt

Москва, 1 августа. Риторика кандидата на пост канцлера Германии Армина Лашета по газопроводу «Северный поток — 2» не нова. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Елена Панина.

Немецкий политик в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил санкциями в отношении «Северного потока — 2». По его словам, это произойдет в случае «агрессивных действий» России против Украины.

«В этой риторике нет ничего нового, и понятно, что в рамках партийной дисциплины Лашет, так или иначе, вынужден ее поддерживать», — отметила Панина.

Депутат добавила, что Лашет может изменить свою позицию, если займет пост канцлера ФРГ. Тогда политик будет придерживаться интересов Германии, а не Украины.

Ранее угрозу Армина Лашета прокомментировал вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. По его мнению, высказывание кандидата в канцлеры ориентировано на граждан Польши, которые настроены против Москвы.

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германия северный поток - 2 лашет
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