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Нетаньяху саботирует работу правительства в надежде вернуть пост премьер-министра
Весь мир
Нетаньяху саботирует работу правительства в надежде вернуть пост премьер-министра
Федеральное агентство новостей  / 

Тель-Авив, 1 августа. Помимо сложностей, с которыми уже сейчас сталкивается новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, значительную угрозу для политика представляют намерения его предшественника Биньямина Нетаньяху рассчитывающего разрушить новое правительство и вернуть себе свой прежний пост.

Такое мнение высказывает ряд международных аналитиков.

Коалиция, возглавляемая Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом, состоящая из восьми политических партий, принесла присягу парламенту страны 13 июля, тем самым положив конец 12-летнему правлению Нетаньяху. При этом в правительство вошли движения, придерживающиеся различных взглядов — левых, центристских и правых партий, а также впервые в истории страны — члены «Объединенного арабского списка» (ОАС), представляющего интересы палестинского населения.

Однако бывший премьер-министр, против которого ведется следствие по обвинению в коррупции, при содействии своей фракции «Ликуд» стремится разрушить этот союз, применяя ряд политических тактик.

Нетаньяху действует

В частности, в настоящее время его партия использует все возможные правила и процедуры для создания преград на пути реформ, которые намерена провести правящая коалиция. Саботаж работы кабинета министров нацелен на то, чтобы лишить правительство возможности функционировать должным образом, считает профессор Смит-Колледжа Донна Робинсон Дивайн.

Нетаньяху и его сторонники пытаются очернить деятельность и имидж нового руководства, а также совершают оскорбительные действия в их отношении, включая срыв заседаний Кнессета. Сообщается, что уже после вступления Беннета в должность его предшественник требовал от своих последователей, чтобы они по-прежнему называли его премьер-министром, и отказывался покидать рабочий кабинет главы правительства. Это рассказал журналистам Al Jazeera профессор политологии Пенсильванского университета Ян Ластик.

Одним из наиболее дерзких жестов Нетаньяху после ухода с должности премьера является заявление о том, что он провел переговоры с руководством фармацевтических компаний Pfizer и Moderna для закупки новых доз вакцины от COVID-19.

Второй из тактик «Ликуд» стало внесение законопроектов, которые используют идеологические разногласия и создают напряженность внутри самой коалиции, например, по вопросам принудительного присоединения к еврейскому государству территорий Западного берега реки Иордан. Это приводит к противоречиям между Беннетом, продвигавшим ранее подобные идеи, и категорически отрицающими эту возможность палестинскими партиями.

Оппозиция также прилагает усилия по подкупу членов коалиции отказаться от союза в пользу сделки, результатом которой станет новое правительство во главе с Нетаньяху.

Эти предпринятые шаги уже приносят свои плоды.

Ранее Кнессет не смог продлить действие закона, который запрещал палестинцам с Западного берега получать подданство или право на проживание в Израиле, даже если они состоят в браке с его арабскими гражданами.

Нетаньяху когда-то сам поддерживал этот закон, но теперь выступил против его продления, что вкупе с голосами ОАС привело к первому крупному провалу правительства в глазах израильтян. Также ряд его членов допустил несколько незначительных ошибок, которые тем не менее свидетельствовали о неопытности состава коалиции в вопросах управления государством.

«Коалиции придется стать намного более искусной в политических делах, чтобы доказать, что она может управлять страной», — уверена профессор Донна Робинсон Дивайн.

Однако, несмотря на наличие существенных противоречий, правительство доказало свою способность противостоять попыткам Нетаньяху саботировать его работу и отказалось от внутренних разногласий по некоторым вопросам в пользу совместного сотрудничества.

Значимую роль в этом играет и недовольство всех без исключения его членов деятельностью предыдущего лидера.

«Партии в правительстве объединяет злобная антипатия к Нетаньяху, страх перед последствиями возвращения к власти ультраортодоксальной «Ликуд», а также желание после долгого пребывания в «политической пустыне» воспользоваться льготами и возможностью занимать министерские посты», — считает эксперт Ян Ластик.

Помимо этого, в ряде вопросов коалиция добилась заметных успехов, например, предоставив законопроекты по борьбе с коррупцией и реформированию сельскохозяйственной сферы.

Аналитики считают, что одним из главных испытаний правительства станет предоставление Кнессету проекта бюджета на следующий год, для формирования которого потребуется решение большинства его членов.

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израиль нетаньяху беннет
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