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Греция отвергла обвинения Турции из-за инцидента на границе

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:00
Политика
Греция отвергла обвинения Турции из-за инцидента на границе
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Елизавета Акимова

Афины, 1 августа. Греция полностью отвергла обвинения Турции в предполагаемом инциденте на границе в районе Эврос, передает пресс-служба греческого МИД.

Анкара упрекнула греческую сторону в том, что на границе был убит турецкий гражданин. Турция вручила Афинам ноту протеста, а также потребовала от Греции задержать и привлечь к ответственности виновных в преступлении.

Афины отвергли обвинения Турции и объявили, что греческие силы не принимали участия в инциденте в Эвросе.

Ранее сообщалось, что Россия помогает Греции тушить лесные пожары. Москва выделила не только специалистов, но и самолет-амфибию для ликвидации очагов возгорания.

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