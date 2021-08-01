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Цукерберг намекнул на скорую готовность умных очков Ray-Ban

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:00
Экономика
Цукерберг намекнул на скорую готовность умных очков Ray-Ban
wikipedia.org  /  Anthony Quintano / CC BY 2.0

Вашингтон, 1 августа. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook параллельно с онлайн-проектами работает над созданием аппаратных продуктов.

Один из проектов практически готов к презентации, рассказал сам глава корпорации Марк Цукерберг. Речь идет о первых умных очках Ray-Ban, сделанных в партнерстве с EssilorLuxottica.

Генеральный директор соцсети подтвердил, что публике не придется долго ждать запуска продаж. Оптимисты надеются, что это произойдет уже в начале 2022 года. Характеристики и полный функционал устройства до сих пор неизвестны.

Facebook работает и над созданием контента, с которым можно будет взаимодействовать в очках дополненной реальности. Недавно Цукерберг объявил о проекте по созданию метавселенной.

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Facebook цукерберг дополненная реальность умные очки техгологии Ray-Ban
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