Цукерберг намекнул на скорую готовность умных очков Ray-Ban

Вашингтон, 1 августа. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook параллельно с онлайн-проектами работает над созданием аппаратных продуктов.

Один из проектов практически готов к презентации, рассказал сам глава корпорации Марк Цукерберг. Речь идет о первых умных очках Ray-Ban, сделанных в партнерстве с EssilorLuxottica.

Генеральный директор соцсети подтвердил, что публике не придется долго ждать запуска продаж. Оптимисты надеются, что это произойдет уже в начале 2022 года. Характеристики и полный функционал устройства до сих пор неизвестны.

Facebook работает и над созданием контента, с которым можно будет взаимодействовать в очках дополненной реальности. Недавно Цукерберг объявил о проекте по созданию метавселенной.