Лариса Вербицкая недоедала на съемках «Последнего героя»

Москва, 1 августа. Известная российская телеведущая Лариса Вербицкая рассказала о трудностях, с которым столкнулась на съемках реалити-шоу «Последний герой» в Доминикане.

Лариса Вербицкая пробовала свои силы в третьем сезоне программы о выживании в диких условиях. Когда руководство Первого канала предложило телеведущей поехать в Доминикану, она даже не предполагала, что ее ждет.

«Пришлось смириться и с бамбуковым ложем, и со скудным снабжением», — написала Вербицкая в автобиографической книге «В 60 — 6:0 в мою пользу».

Звезда ТВ постоянно недоедала — каждый из участников «Последнего героя» питался горсткой отварного риса и найденными на берегу моря моллюсками. Иногда им удавалось поймать рыбу, которую делили «маленькими кусочками между всеми».

Причем никакой кухонной утвари у команды не было: в качестве ложек использовали крупные ракушки, а тарелками становились плотные листья. После такого экстремального опыта на островах Вербицкая зареклась не ездить в тропики.

Ранее телеведущая опубликовала снимок в стильном сером платье приталенного кроя. На поясе у Ларисы Вербицкой висели три черные спортивные сумочки. Поклонники за это обвинили знаменитость в отсутствии вкуса.