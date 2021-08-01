Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 20:51
20:50
Весь мир
Нетаньяху саботирует работу правительства в надежде вернуть пост премьер-министра
20:50
Спорт
Итоги девятого соревновательного дня на Олимпиаде
20:50
Шоу-бизнес
Мы с ним одной школы: режиссер Юрий Попович об актере Владиславе Котлярском
20:49
Армия
Ракетчики ВС РФ поучаствуют в конкурсе на лучшего водителя-механика под Астраханью
20:48
Происшествия
Петербургские спасатели сняли крановщицу с 70-метровой высоты из-за головокружения
20:47
Экономика
Сервисы такси и пиццерии предоставят вакцинированным британцам скидки
20:46
Наука
Ученые заявили об опасности глубоководной добычи полезных ископаемых
20:45
Происшествия
Асфальт провалился на парковке возле торгового центра в Ярославле
20:44
Экономика
Лидер ЛДПР объяснил опасность регулирования продовольственных цен
20:44
Происшествия
Берлинские полицейские задержали почти 500 противников коронавирусных ограничений
Все новости

Военная полиции ЦВО завершила учения в пяти регионах России
Армия
Военная полиции ЦВО завершила учения в пяти регионах России
Федеральное агентство новостей

Екатеринбург, 1 августа. Специальные учения для подразделений военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) завершились на полигонах в пяти регионах России.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, маневры проходили с 28 июля на территории Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей. В тренировках участвовали более 300 военнослужащих войсковых подразделений и территориальных комендатур в рамках границ ответственности военного округа.

В ходе учений сотрудники военной полиции изучили новые приемы и способы действий в различных условиях обстановки и при нештатных ситуациях. Также были проработаны вопросы по противодействию терроризму: при обучении бойцы применяли опыт, полученный во время выполнения специальных задач за пределами Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что подразделения военной полиции ЗВО, ЮВО и ЦВО, а также Северного флота РФ принимают участие в ежегодных учениях «Страж-2021».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военная полиции ЦВО завершила учения в пяти регионах России
учения цво военная полиция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru