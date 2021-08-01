Военная полиции ЦВО завершила учения в пяти регионах России

Екатеринбург, 1 августа. Специальные учения для подразделений военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) завершились на полигонах в пяти регионах России.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, маневры проходили с 28 июля на территории Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей. В тренировках участвовали более 300 военнослужащих войсковых подразделений и территориальных комендатур в рамках границ ответственности военного округа.

В ходе учений сотрудники военной полиции изучили новые приемы и способы действий в различных условиях обстановки и при нештатных ситуациях. Также были проработаны вопросы по противодействию терроризму: при обучении бойцы применяли опыт, полученный во время выполнения специальных задач за пределами Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что подразделения военной полиции ЗВО, ЮВО и ЦВО, а также Северного флота РФ принимают участие в ежегодных учениях «Страж-2021».