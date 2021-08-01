Дорогой, я — на Мальдивы: топ-5 звездных пар, отдыхающих отдельно друг от друга

Не все звездные пары в силу своих рабочих графиков могут проводить отдых вместе. ФАН выяснил, кто по тем или иным причинам отправляется в отпуск без своей второй половинки.

Никита и Татьяна Михалковы

Global Look Press / Viktor Chernov/Russian Look

Никита Михалков постоянно работает в Москве. У режиссера много встреч, проектов, съемок, которые он не всегда может отложить. А вот его супруга Татьяна не любит городскую суету, поэтому периодически на какое-то время оставляет мужа, чтобы отдохнуть в загородном доме. Пара вместе уже 48 лет.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Артисты иногда гастролируют вместе, но при этом все равно выбирают раздельные номера. Так они выражают уважение к личному пространству друг друга, когда хотят побыть наедине со своими мыслями. Отдыхает пара тоже отдельно, в основном из-за несовпадающего графика. Такой семейный уклад полностью устраивает звездную чету, супруги вместе уже 24 года.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Певица и бизнесмен живут в разных странах, поэтому и отдыхают они порой не вместе. Орбакайте работает в России, Земцов — в США. Даже после свадьбы пара живет на расстоянии, но после рождения дочери их все чаще стали замечать вместе.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Эта пара хоть и вместе отправилась отдыхать в Арабские Эмираты, но, судя по сториз в Instagram, досуг у них раздельный. Телеведущая ходит по дорогим бутикам, развлекается в аквапарке, гуляет с подругой, а ее супруг в компании сына от первого брака в тех же Эмиратах проводит время по-другому. Курбан посещает элитные рестораны, плавает в бассейне и катается с ребенком на водных горках. Слухи о разладе звездной пары гуляют давно, появилась даже информация о возможном разводе. Так что тут раздельный отдых, видимо, — вынужденная мера.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Графики супругов не только не позволяют отдыхать в одно и то же время, но и жить вместе. По слухам, Ксения с сыном предпочитает проводить свободное время в загородном доме, а Константин после работы спешит в свою квартиру в центре Москвы. Информацию о разладе в отношениях ни один из супругов не подтверждал, поэтому, скорее всего, паре просто так удобнее.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, чем может обернуться для пары раздельный отдых. По его мнению, отпуск супругов вдали друг от друга вполне может закончиться расставанием или изменой одного из партнеров.