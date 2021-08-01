Крымские власти получат право регулировать деятельность СЭЗ

Москва, 1 августа. Правительство России одобрило законопроект, передающий властям Крыма право на регуляцию свободных экономических зон (СЭЗ).

Кабмин провел совещание, на котором было принято соответствующее решение.

«Законопроект содержит положения, предусматривающие передачу высшему исполнительному органу государственной власти Республики Крым... полномочий по утверждению персонального состава экспертного совета по вопросам свободной экономической зоны», — говорится в официальном заявлении.

Документ также предусматривает расширение финансирование региона из федерального бюджета. Средства будут направлены на погашение задолженностей по лизинговым платежам и оплату труда медицинских работников.

Российские власти ранее изменили статус некоторых территорий опережающего развития (ТОР) в Приморском крае и в Еврейской автономной области. О нововведениях сообщил ФАН.