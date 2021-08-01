Премьер-министр Новой Зеландии извинилась перед тихоокеанскими общинами

Веллингтон, 1 августа. Дискриминационное применение иммиграционных законов 1970-х годов привело к рейдам тихоокеанских общин, сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Глава новозеландского правительства принесла официальные извинения представителям тихоокеанских общин. По словам Ардерн, миграционные службы обыскивали жилища иммигрантов под предлогом проверки просроченных виз.

Премьер-министр Новой Зеландии извинилась за те дискриминационные действия.

Ранее сообщалось, что в России предлагают приватизировать часть леса по примеру Новой Зеландии. Представители бизнеса предлагают выделить около 2-3% леса для передачи в частную собственность.