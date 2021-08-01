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Эксперт Язиков указал на главное преимущество ВС РФ над американской армией
Армия
Эксперт Язиков указал на главное преимущество ВС РФ над американской армией
ПолитРоссия

Москва, 1 августа. Российская армия имеет огромное преимущество над Вооруженными силами США по уровню морально-нравственной мотивации, уверен военный эксперт Владимир Язиков.

Подполковник в отставке объяснил свою точку зрения на конкретном примере в интервью изданию «ПолитЭксперт». Язиков отметил, что в американскую армию идут, как на обычную работу, и относятся к военной карьере по тем же критериям, что и к гражданской службе. То есть рисковать собой и, тем более, жертвовать американские солдаты и офицеры не намерены.

Язиков указал на характерный эпизод в акватории Черного моря с эсминцем ВМС США Donald Cook, у которого отказало бортовое оборудование после пролета российского Су-24.

После этого человек 25 (экипажа Donald Cook . — Прим. ред.) в ближайшем порту написали рапорты, что мы не подписывали контракт, что будем подвергать свои жизни опасности, и списались», — объяснил Язиков.

По его словам, наличие мотивации и чувства подлинного патриотизма является главным преимуществом ВС РФ над американской армией.

Ранее стало известно о больших надеждах командования ВМС США на использование полностью беспилотных надводных кораблей в боевых миссиях и дальних походах.

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