Донбасс, 1 августа. ВСУ минируют местность для исключения дезертирства и противодействия ОБСЕ. Киевские силовики, выполняя преступный приказ, сожгли собственную БМП. Штаб ООС собирает негативные отзывы о ДНР среди местного населения. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска трижды обстреляли районы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Огонь велся из ручных и станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и легкого стрелкового оружия. Обстреляны районы Горловки и Ленинского. В Луганской Народной Республике под огнем украинских «защитников» находился поселок Березовское. Обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов.

ВСУ минируют местность для исключения дезертирств и противодействия ОБСЕ

Киевские силовики продолжают хаотично минировать районы населенных пунктов и места своего пребывания в Донбассе, свидетельствуют данные Народной милиции ДНР и ЛНР. В Донецке сообщают, что местность возле передовых позиций украинских силовиков из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ минируют по приказу комбрига с целью исключить дезертирство и самоволку. Жертвами таких «воспитательных» мероприятий уже стали четверо военнослужащих бригады, которые подорвались на противопехотных минах и получили ранения различной степени тяжести.

В Луганске сообщают о минировании противником дорог общего пользования в районе города Трехизбенка, находящегося под контролем ВСУ. Целью данных мероприятий является ограничение доступа представителей ОБСЕ в район дислокации подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады. Таким образом, украинские военные ставят под угрозу жизни и здоровье не только международных наблюдателей, но и мирных людей.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

ВСУ сожгли собственную БМП

Дорогостоящее военное имущество уничтожено самими украинскими военнослужащими во время исполнения приказа командующего силовой операцией на обстрелы сельскохозяйственных полей с применением зажигательных боеприпасов, сообщается в управлении Народной милиции ЛНР. Боевая машина пехоты из состава 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полностью сгорела в результате пожара прямо в капонире, откуда и производился отстрел зажигательных снарядов. Из укрытия техника не смогла выехать по причине неисправности ключевых узлов.

Штаб ООС собирает негативные отзывы о ДНР среди местного населения

Наряду с боевыми действиями украинские силовики продолжают информационную войну против Донбасса, выдавая в эфир массу фейков и постановочных материалов. В управлении Народной милиции ДНР сообщают о новой тактике украинских силовиков по дискредитации Донецкой Народной Республики.

Сотрудники пресс-службы штаба оперативно-тактической группировки «Восток» совместно с представителями организации военно-гражданского взаимодействия и сотрудниками представительства Украины в СЦКК организовали работу с местным населением подконтрольных украинской армии городов Донбасса. Людей просят, а иногда и заставляют высказывать на камеры негативные отзывы о «террористах ДНР». Находятся, конечно, и добровольно разжигающие ненависть гражданские, но таких абсолютное меньшинство.

Кроме того, военные пропагандисты в своих материалах демонстрируют разрушения гражданской инфраструктуры, которые случились в период активных обстрелов ВСУ городов Донбасса в 2014 году. Данные кадры сотрудники пресс-службы ОТГ «Восток» и подконтрольные им журналисты выдают за свежие разрушения, якобы причиненные Народной милицией ДНР.