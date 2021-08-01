Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 19:20
19:19
Шоу-бизнес
Собчак подарила супругу на день рождения Филипа Киркорова
19:19
Политика
Публицист Лекух указал на предсмертные судороги Украины
19:18
Происшествия
Бастрыкин потребовал от следователей доклад по делу об избиении трех жителей Мурино
19:17
Общество
Определены предварительные сроки старта испытаний вакцины "Бетувакс-Ков-2"
19:15
Спорт
Белорусскую спортсменку Тимановскую доставляют в безопасное место
19:14
Политика
В китайском Baijiahao объяснили, почему начало августа оказалось для США тяжелым
19:14
Общество
Эпидемиолог Горелов назвал условие для прекращения борьбы с коронавирусом в России
19:11
Весь мир
Король Марокко призвал Алжир возобновить дипломатические отношения
19:10
Общество
Рухнувший год назад с обрыва в Крыму Mercedes до сих пор «разлагается» на пляже
19:09
Спорт
Волейболист сборной России: Впереди три матча, которые могут изменить жизнь
Все новости

Китайские ученые допустили наличие способности «потеть жиром» у людей
Наука
Китайские ученые допустили наличие способности «потеть жиром» у людей
pixabay.com

Пекин, 1 августа. Способность мышей «потеть жиром» может быть использована в борьбе с ожирением у людей, заявили китайский ученый Таку Камбаяши.

Необычную способность грызунов выявили в процессе поиска новых способов лечения сахарного диабета второго типа. Исследователи предположили, что повышенный уровень иммунного белка ТСЛП сокращает вероятность заболевания у мышей. Этот показатель действительно положительно повлиял на здоровье подопытных, однако они значительно похудели в ходе исследования. Оказалось, что жир выходил у грызунов буквально через кожу.

Люди вполне могут обладать аналогичной способностью, предположили китайские специалисты. Такой механизм позволил бы разработать безопасный способ похудения для человечества, констатировал Камбаяши.

Минздрав России назвал Алтайский край регионом с наибольшим числом страдающих от ожирения людей на 100 тыс. населения. Чеченская республика, напротив, оказалась самым «стройным» субъектом страны.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Китайские ученые допустили наличие способности «потеть жиром» у людей
ученые похудение мыши
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru