Китайские ученые допустили наличие способности «потеть жиром» у людей

Пекин, 1 августа. Способность мышей «потеть жиром» может быть использована в борьбе с ожирением у людей, заявили китайский ученый Таку Камбаяши.

Необычную способность грызунов выявили в процессе поиска новых способов лечения сахарного диабета второго типа. Исследователи предположили, что повышенный уровень иммунного белка ТСЛП сокращает вероятность заболевания у мышей. Этот показатель действительно положительно повлиял на здоровье подопытных, однако они значительно похудели в ходе исследования. Оказалось, что жир выходил у грызунов буквально через кожу.

Люди вполне могут обладать аналогичной способностью, предположили китайские специалисты. Такой механизм позволил бы разработать безопасный способ похудения для человечества, констатировал Камбаяши.

Минздрав России назвал Алтайский край регионом с наибольшим числом страдающих от ожирения людей на 100 тыс. населения. Чеченская республика, напротив, оказалась самым «стройным» субъектом страны.