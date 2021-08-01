Топ-5 звезд, которые сыграли свадьбу с обычными людьми

Не все известные личности желают, чтобы рядом с ними были такие же персоны — популярные, богатые и успешные. Порой звезды шоу-бизнеса выбирают себе в спутники жизни абсолютно обычных, непубличных людей, с которыми обретают настоящее счастье.

Ариана Гранде

Известная американская певица Ариана Гранде вышла замуж за риелтора Далтона Гомеса в декабре 2020 года. Артистка рассекретила грядущее бракосочетание практически перед помолвкой, выложив совместное фото в Instagram.

Поп-дива сразу же похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце. Украшение из белого золота декорировано жемчужиной и большим бриллиантом. Ранее Гранде два года состояла в отношениях с американским рэпером Маком Миллером. За четыре месяца до его смерти они расстались. Парень скончался от передозировки наркотиков.

youtube.com / Prt Scr / Ariana Grande

Хью Лори

Британский актер, режиссер, телеведущий Хью Лори связал свою жизнь с театральным администратором Джо Грин еще в 1989 году, с тех пор пара никогда не расставалась. В браке у них появилось трое детей.

Звезда сериала «Доктор Хаус» не раз признавался, что считает супругу самым дорогим человеком. Джо привыкла жить в тени своего мужа и никогда не считала его популярность проблемой.

кадр из сериала «Доктор Хаус» /

Джессика Альба

Американская актриса Джессика Альба на пике своей карьеры на съемках фильма познакомилась с ассистентом режиссера Кэшем Уорреном.

Тогда он выполнял мелкие поручения и заказывал пиццу съемочной группе. Несмотря на его статус, Джессика Альба все же заметила будущего мужа. Сейчас пара воспитывает двух дочек, а Кэш Уоррен стал успешным режиссером.

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Мэтт Дэймон

Голливудский актер Мэтт Дэймон познакомился с будущей женой Лучианой Баррозо в кафе в 2003 году, там девушка работала барменом. Актера не смутило, что Баррозо была разведена и в одиночку воспитывала дочь от первого брака.

Отношения пары развивались гармонично — спустя два года актер сделал возлюбленной предложение. Супруга родила Дэймону трех прекрасных дочек. Пара по сей день счастлива.

Global Look Press / Armando Gallo

Мерил Стрип

Оскароносная актриса Мэрил Стрип более сорока лет в браке с архитектором Доном Гаммером. После смерти возлюбленного актера Джона Казале Стрип переживала настоящий стресс, именно Гаммер помог ей прийти в себя и справиться с болью утраты.

В браке они вырастили четверых детей, супруг по-прежнему сопровождает актрису на различных мероприятиях и смотрит на нее влюбленными глазами.

buro247.ua /

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