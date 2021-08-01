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Волошина обвинила Биковича в эгоцентризме после расставания с актером

  /   Обновлено: 01 августа 2021 19:03
Шоу-бизнес
Волошина обвинила Биковича в эгоцентризме после расставания с актером
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 августа. Чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина сообщила, что больше не является возлюбленной актера сербского происхождения Милоша Биковича.

Волошина объявила о расставании со звездой комедии «Холоп» на своей странице в Instagram. По словам девушки, около года она не могла жить своей жизнью из-за отношений с Биковичем. Паре приходилось скрывать от публики свой роман.

«Нужно было думать сугубо о его образе, репутации», — отметила танцовщица.

Когда появились первые слухи об отношениях Волошиной и Биковича, девушка предложила возлюбленному публично опровергнуть эту информацию. В ответ актер отказался, пояснив, что это может сыграть против них, когда они решатся рассказать о романе.

Как написала Волошина, артист говорил, что они перестанут скрывать отношения, если СМИ заметят их вместе. Однако когда это произошло, Бикович сказал танцовщице ничего не комментировать и никак не реагировать.

«Получать в свой адрес негативные сообщения от посторонних людей о том, что меня убьют, чтобы я умерла, читать разного рода оскорбления я устала. Эгоцентризм этого человека перешел все рамки», — возмутилась девушка.

Волошина обвинила уже бывшего возлюбленного в неуважении ко времени, труду и здоровью других людей. Танцовщица подчеркнула, что больше не является девушкой Биковича, поэтому теперь ей проще говорить об этом.

Милошу Биковичу грозил штраф за катание на квадроцикле по дюнам Куршской косы. В итоге актер избежал наказания, а штраф заплатил организатор прогулки.

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актер бикович Волошина
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