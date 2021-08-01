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Мария Максакова сравнила Волочкову в начале карьеры с «ангелом»
Шоу-бизнес
Мария Максакова сравнила Волочкову в начале карьеры с «ангелом»
Prt Scr youtube.com/channel/Россия 1

Москва, 1 августа. Оперная дива Мария Максакова уверена, что Анастасия Волочкова сама лишила себя успеха в театре. По ее словам, балерина в начале карьеры была на сцене «ангелом, сошедшим с небес».

Известная оперная певица Мария Максакова рассказала в прямом эфире на своей странице в Instagram, что долгое время дружила с Волочковой. Со временем творческие и жизненные пути артисток разошлись: они практически перестали общаться, изредка обмениваясь дежурными сообщениями в соцсетях.

Максакова с теплом отзывается о бывшей приятельнице, но отмечает, что балерина сама разрушила свою карьеру. По словам оперной дивы, танцовщица могла достичь небывалых высот не только в родном Большом театре, но и заграницей. Однако в какой-то момент артситка балета, как считает Мария Максакова, начала кардинально меняться и вскоре от ее «ангельского» сценического образа не осталось и следа.

«Когда она начинала и танцевала на сцене, то было ощущение, что это ангел, сошедший с небес. Она себя потом как-то увидела иначе, стала много загорать в солярии, еще что-то там делать. Поэтому она очень изменилась», — заявила оперная певица.

Сейчас имя Волочковой чаще фигурирует в скандальных новостях, чем в контексте культурных событий. Балерина отличается любовью к скандальным выходкам, даже ее фото вызывают массу негодования у россиян. Однако возбуждает резонанс в обществе артистка не только своими откровенными фотографиями. Недавно ее поведение раскритиковал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он призвал Волочкову ответственнее относиться к своим словам и не распускать неподтвержденных слухов о вреде вакцинации.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мария Максакова сравнила Волочкову в начале карьеры с «ангелом»
волочкова максакова балет
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