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Пушков указал на неспособность Литвы просчитывать последствия собственного поведения

  /   Обновлено: 01 августа 2021 19:08
Политика
Пушков указал на неспособность Литвы просчитывать последствия собственного поведения
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 1 августа. Недовольство литовских властей ситуацией с мигрантами вызвало непонимание у сенатора Совфеда Алексея Пушкова. Вильнюс не способен просчитать последствия своего поведения.

Руководство Литвы выступило с призывом о помощи в регулировании потока нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы. Служба охраны задерживает больше 150 человек в сутки. Они пытались незаконным путем пересечь литовско-белорусскую границу.

Пушков в Telegram-канале выразил удивление позицией Вильнюса. Сенатор отметил, что действия балтийской республики не оставили надежду на сотрудничество с Минском. Ведь именно за Литвой были зафиксированы антибелорусские выпады в виде санкций.

Кроме того, власти республики предоставили дипломатический статус офису бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Ранее в Литве сообщили об очередных возможных санкциях против Минска. Поводом послужил инцидент с нелегальными мигрантами.

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мигранты россия пушков литва
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