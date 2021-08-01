Пушков указал на неспособность Литвы просчитывать последствия собственного поведения

Москва, 1 августа. Недовольство литовских властей ситуацией с мигрантами вызвало непонимание у сенатора Совфеда Алексея Пушкова. Вильнюс не способен просчитать последствия своего поведения.

Руководство Литвы выступило с призывом о помощи в регулировании потока нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы. Служба охраны задерживает больше 150 человек в сутки. Они пытались незаконным путем пересечь литовско-белорусскую границу.

Пушков в Telegram-канале выразил удивление позицией Вильнюса. Сенатор отметил, что действия балтийской республики не оставили надежду на сотрудничество с Минском. Ведь именно за Литвой были зафиксированы антибелорусские выпады в виде санкций.

Кроме того, власти республики предоставили дипломатический статус офису бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Ранее в Литве сообщили об очередных возможных санкциях против Минска. Поводом послужил инцидент с нелегальными мигрантами.