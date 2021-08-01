Сенатор Пушков развеял иллюзии о партнерстве России и Молдавии

Москва, 1 августа. Президент Молдавии Майя Санду продемонстрировала, чьим союзником и партнером она является в действительности, заметил сенатор Алексей Пушков.

Сенатор дал ответ на разговоры о том, что Санду якобы может стать партнером для России. На самом деле, Майя Санду является партнером Румынии, с которой у Москвы напряженные отношения уже на протяжении многих лет.

«Демонстративное фото (Майи Санду. — Прим. ФАН) на фоне румынского флага сделано не случайно — его смысл должен быть понятен всем от Бухареста до Москвы. Худшее в политике — предаваться иллюзиям», — заявил Алексей Пушков.

Ранее Пушков указал на неспособность Литвы просчитывать последствия собственного поведения. Сенатор напомнил об отношении Вильнюса к Минску.