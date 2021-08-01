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Власти Туниса выдали ордер на арест четырех депутатов-исламистов
Весь мир
Власти Туниса выдали ордер на арест четырех депутатов-исламистов
Global Look Press  /  Jdidi Wassim/Keystone Press Agency

Тунис, 1 августа. Власти североафриканской страны вынесли постановление об аресте четырех членов парламентского блока «Коалиция достоинства». Об этом сообщил представитель партии Хабиб Бен Сидхом.

Депутат добавил, что решение о задержании принято военным судом. Он предположил, что это связано с так называемым «делом в аэропорту».

Адвокат Хосни Баджи подтвердил выдачу ордера на арест четырем парламентариям. По его словам, в субботу вечером, 31 июля, сотрудники Управления судебной полиции задержали одного из них — Махера Зейда. Согласно постановлению ведомства, его депутатская деятельность приостановлена.

«Коалиция достоинства» — исламистская партия, имеющая в законодательном органе 18 из 217 мест. Как и «Ан-Нахда», она выступила с резкой критикой недавних решений президента страны, обвинив руководство в «госперевороте и нарушении конституции».

В марте этого года члены партии устроили драку с сотрудниками службы безопасности в международном аэропорту Тунис — Карфаген. После инцидента прокуратура начала расследование. Однако до сих пор привлечь виновных к ответственности не представлялось возможным.

В воскресенье, 25 июля, президент Каис Саид заморозил работу парламента и снял иммунитет с депутатов. Это произошло на фоне массовых демонстраций против политики, проводимой исламистами.

Власти страны работают над расследованием дел о коррупции и финансовых преступлениях, связанных в том числе с политическими партиями. Финансово-экономическое управление прокуратуры изучает возможность получения движениями «Ан-Нахда» и «Сердце Туниса» зарубежного финансирования. Не исключено, что и «Коалиция достоинства» замешана в такого рода делах.

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тунис
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