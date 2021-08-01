СМИ ЦАР поблагодарили президента республики за свободу слова

Банги, 1 августа. Журналисты положительно оценили политику главы страны Фостен-Арканжа Туадера касательно прессы.

Представители СМИ сообщили, что ни одно честное издание не фиксировало за президентом злоупотреблений и нарушений прав человека. Также они заявили, что только ангажированная пресса позволяет себе осуждать деятельность Туадера и вбрасывать спекулятивные фейки о его работе.

Журналисты благодарны лидеру республики за уважение прав человека и предоставление людям необходимых свобод. Также они обратили внимание на то, что глава ЦАР исполнил обещание, данное жителям на его инаугурации. Тогда Туадера заявил, что разберется с угрозой радикальных формирований.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Основные силы конгломерата группировок «Коалиции патриотов за перемены» оказались разгромлены национальной армией FACA, обученной российскими специалистами.

Ранее журналисты ЦАР осудили действия ООН и посчитали их неэффективными. Они отметили, что Организация не обеспечивает надежной защиты и прочного мира в республике. Также СМИ предположили, что в неудачах миротворцев виноваты бюрократические барьеры и коррупция.