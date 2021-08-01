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Цена Tesla Model 3 китайской сборки упала более чем на 2 тысячи долларов

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:47
Экономика
Цена Tesla Model 3 китайской сборки упала более чем на 2 тысячи долларов
tesla.com

Пекин, 1 августа. Ценовая политика производителя электрокаров Tesla в США и Китае имеет разнонаправленный характер. Производство автомобилей развернуто в обеих странах.

Если на американском рынке модели неуклонно дорожают с начала года, то на китайском цены периодически падают. Так, базовый вариант Tesla Model 3 теперь продается в КНР на 2323 доллара дешевле — за 36 500 долларов в перерасчете по актуальному курсу. Авто американской сборки оценивается в 39 990 долларов. Представительство компании в Китае пояснило, что снижение цены обусловлено сокращением расходов на производство.

Электромобили Tesla китайской сборки оснащаются тяговыми батареями на основе фосфата железа. Они дешевле в изготовлении, но имеют ограниченную емкость. Потенциал снижения цены имеют тяговые аккумуляторы, так как основную часть себестоимости машины формируют именно они.

По информации телеканала CNN, основатель и генеральный директор производителя электрокаров Илон Маск предлагал генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку уступить ему свое место. В материале утверждается, что пять лет назад сам глава Apple предложил Маску продать ему автокомпанию. Тот согласился при условии, что сам возглавит «яблочную» корпорацию.

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