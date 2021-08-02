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Анатолий Вассерман назвал главный недостаток сделанного из воздуха топлива
Общество
Анатолий Вассерман назвал главный недостаток сделанного из воздуха топлива
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Опыт Южно-Африканской Республики (ЮАР) показал, что отказ от нефти и попытки синтезировать бензин из другого сырья невыгоден и приводит к экономическим потерям. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что немецкие инженеры планируют в скором времени создать коммерческие установки по добыче топлива из воздуха.

«Это вполне возможно, но даже в идеальных условиях на это уйдет столько же энергии, сколько потом будет получено из этого топлива. Повторюсь, в идеальных условиях. На практике же ни один процесс не имеет коэффициент полезного действия, равный единице. Всегда что-нибудь теряется», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, хоть идея получения топлива из воздуха и может показаться невероятной, но по сути не представляет собой чего-то нового.

«Существует множество технологий такого синтеза, но это всегда невыгодно. Мы затратим больше энергии, чем получим. Процесс Фишера — Тропша давно известен. Бензин, полученный этим методом, требовал на свой синтез в несколько раз больше энергии, чем уходило на добычу нефти и получение из нее бензина», — пояснил собеседник ФАН.

Анатолий Вассерман назвал главный недостаток сделанного из воздуха топлива
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Федеральное агентство новостей

В завершение он привел конкретный пример того, как одно государство в свое время пыталось взять подобную технологию на вооружение.

«В 1960-х годах Южно-Африканская Республика подверглась нефтяному эмбарго за проводимую ей политику апартеида. Пару десятилетий там пользовались бензином, полученным из местного угля, но его производство выходило в несколько раз дороже. Экономическое развитие ЮАР замедлилось. От апартеида пришлось отказаться», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман поддержал намерение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова увеличить в два раза количество фоторадаров на дорогах Северной столицы. По словам публициста, это поможет в борьбе с нарушителями скоростного режима.

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Все новости / Общество / Анатолий Вассерман назвал главный недостаток сделанного из воздуха топлива
вассерман бензин
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