Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 19:19
19:19
Шоу-бизнес
Собчак подарила супругу на день рождения Филипа Киркорова
19:19
Политика
Публицист Лекух указал на предсмертные судороги Украины
19:18
Происшествия
Бастрыкин потребовал от следователей доклад по делу об избиении трех жителей Мурино
19:17
Общество
Определены предварительные сроки старта испытаний вакцины "Бетувакс-Ков-2"
19:15
Спорт
Белорусскую спортсменку Тимановскую доставляют в безопасное место
19:14
Политика
В китайском Baijiahao объяснили, почему начало августа оказалось для США тяжелым
19:14
Общество
Эпидемиолог Горелов назвал условие для прекращения борьбы с коронавирусом в России
19:11
Весь мир
Король Марокко призвал Алжир возобновить дипломатические отношения
19:10
Общество
Рухнувший год назад с обрыва в Крыму Mercedes до сих пор «разлагается» на пляже
19:09
Спорт
Волейболист сборной России: Впереди три матча, которые могут изменить жизнь
Все новости

Объяснена польза мидий для мужского здоровья

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:39
Наука
Объяснена польза мидий для мужского здоровья
pixabay.com

Москва, 1 августа. Мидии считают продуктами, которые несут пользу для мужского здоровья. Внимание на это обращают как медики, так и ученые.

Особой популярностью мидии пользуются в приморских районах. В них содержатся большое количество полезных элементов. Основной набор веществ, который можно встретить в мясе морских обитателей, — это витамины группы В, железо, цинк, фолиевая кислота, марганец, селен, фосфор и соединения йода. Все они по-своему полезны для укрепления половой системы.

Во время употребления мидий мужчины и проводят профилактику заболеваний и борются с имеющимися проблемами. Продукт благоприятно влияет на укрепление эректильной функции, нормализацию кровотока в паховой зоне, а также улучшает сексуальную активность.

Также известно, что речная рыба является средством для профилактики инфарктов. Внимание на это обратили врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Объяснена польза мидий для мужского здоровья
ученые мидии мужское здоровье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru