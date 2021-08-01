Объяснена польза мидий для мужского здоровья

Москва, 1 августа. Мидии считают продуктами, которые несут пользу для мужского здоровья. Внимание на это обращают как медики, так и ученые.

Особой популярностью мидии пользуются в приморских районах. В них содержатся большое количество полезных элементов. Основной набор веществ, который можно встретить в мясе морских обитателей, — это витамины группы В, железо, цинк, фолиевая кислота, марганец, селен, фосфор и соединения йода. Все они по-своему полезны для укрепления половой системы.

Во время употребления мидий мужчины и проводят профилактику заболеваний и борются с имеющимися проблемами. Продукт благоприятно влияет на укрепление эректильной функции, нормализацию кровотока в паховой зоне, а также улучшает сексуальную активность.

Также известно, что речная рыба является средством для профилактики инфарктов. Внимание на это обратили врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург.