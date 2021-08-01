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Диана Гурцкая рассказала о поступке сына, который довел ее до слез

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:38
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая рассказала о поступке сына, который довел ее до слез
пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Москва, 1 августа. Известная певица Диана Гурцкая гордится своим 14-летним сыном Константином. Недавно наследник артистки преподнес ей памятный подарок, который растрогал звезду до слез.

В Витебске прошел масштабный музыкальный фестиваль «Славянский базар». Мероприятие посетила и Диана Гурцкая в компании сына Константина. Звездный наследник в этом году окончил музыкальную школу имени Аркадия Островского. Певица в интервью похвасталась, что наследник с успехом сдал выпускные экзамены и получил красный диплом. Константин всерьез намерен пойти по стопам именитой мамы. Он мечтает о музыкальной карьере, поэтому собирается продолжить учение по классу фортепиано в московской школе имени Гнесиных.

По словам Дианы Гурцкой, ни она, ни ее супруг – замминистра науки и высшего образования России Петром Курченко – не помогали сыну поступать в престижное образовательное учреждение. Исполнительница отметила, что Константин растет без признаков звездной болезни и предпочитает всего добиваться сам.

Как рассказала артистка, наследник нередко становится причиной ее слез. Однако слезы эти исключительно от радости, добавила Гурцкая. В последний раз Константин растрогал звездную маму, подарив ей на день рождения необычное украшение — гранатовый браслет с секретом.

«На нем шрифтом Брайля (для незрячих людей. — Прим. ред.) было выгравировано мое имя. Это оказалось так трогательно, что я не удержалась и расплакалась», – рассказала певица в интервью «Экспресс газете».

Помимо сценической карьеры Диана Гурцкая является главой комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства. Весной артистка поддержала идею о повышении возраста совершеннолетия до 21 года.

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Все новости / Шоу-бизнес / Диана Гурцкая рассказала о поступке сына, который довел ее до слез
семья гурцкая певица сын
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