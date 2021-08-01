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Константин Косачев ответил на угрозы Берлина о санкциях против «Северного потока — 2»
Политика
Константин Косачев ответил на угрозы Берлина о санкциях против «Северного потока — 2»
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 1 августа. Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев объяснил угрозы кандидата на пост канцлера Германии Армина Лашета о возможных санкциях против «Северного потока — 2».

Немецкий политик ранее в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил санкциями против газопровода в случае «агрессивных действий» России против Украины.

Косачев уверен, что Лашет сделал соответствующее заявление для аудитории Польши, которая настроена против Москвы.

«В целом он воспроизводит известную германскую позицию, ничего нового», — сказал сенатор.

Российский политик добавил, что вопрос транзита через Украину будет находиться в экономической плоскости. Однако ситуация изменится, если Киев попытается превратить свой газопровод в инструмент энергетического оружия, пишет РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что будетделать после ухода с занимаемой должности. По ее словам, она займется собственными интересами.

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Все новости / Политика / Константин Косачев ответил на угрозы Берлина о санкциях против «Северного потока — 2»
россия косачев германия северный поток - 2
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