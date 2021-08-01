Хайди Клум появилась на светском мероприятии с дочерью, которая мечтает стать моделью

Берлин, 1 августа. Супермодель Хайди Клум посетила светское мероприятие, устроенное ЮНИСЕФ. Компанию звезде подиумов составила ее старшая дочь Хелен Сэмюэль, которую коротко называют Лени.

Клум и ее 17-летняя дочь появились вместе на ковровой дорожке, а также попозировали на яхте. Они выбрали для светского мероприятия одежду в похожих оттенках. Модель надела светлое сверкающее платье с оголенным плечом и длинным разрезом, а ее дочь облачилась в золотистый наряд с открытым декольте, создающим пуш-ап эффект.

Звезда подиумов рассказывала в интервью изданию People, что старшая дочь — единственная из ее детей, мечтающая стать моделью. Девушка решила пойти по стопам матери и построить карьеру в той же сфере.

«Недавно она мне заявила: «Ладно, подвинься. Дай я тоже попробую»», — делилась Клум.

По словам знаменитости, модельный бизнес беспощаден. Звезда подиумов отметила, что в 1992 году, когда она начинала карьеру, в этой индустрии все было по-другому. Однако за последние годы эта сфера сильно изменилась, добавила Клум.

Старшая дочь модели уже принимала участие в показе, который прошел в рамках Недели моды в Берлине. Кроме того, девушка попала на юбилейную обложку немецкого выпуска Glamour.