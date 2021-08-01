Гигантская пастила из Тулы попала в Книгу рекордов России

Тула, 1 августа. Тульские сладкоежки могут гордиться. В Книге рекордов России появится отметка о самом большом в стране сладком продукте, сделанном в Туле. Помимо пряников город теперь имеет все основания славиться еще и пастилой.

Тонна яблок, двадцать литров яичного белка и 130 килограмм сахара. Вот составные части огромного лакомства. Пастила для книги рекордов получилась весом более 381 килограмма и высотой 20 сантиметров. Длина и ширина сладкой рекордсменки — 193 сантиметра.

«Десерт собирали две недели, в его приготовление вложили свои силы 20 мастеров», — рассказали подробности рекорда в пресс-службе правительства Тульской области.

Пастила постепенно входит в число символов региона наравне с пряниками или самоварами. Появление записи в Книге рекордов России добавит продукту привлекательности у туристов.

Ранее ФАН сообщал об экспорте пшеницы из Тульской области в Грецию. Европейская страна закупает у туляков более 20 тонн товара.