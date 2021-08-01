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Серебряный призер Олимпиады Карацев случайно взял золотую медаль во время награждения

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:36
Спорт
Серебряный призер Олимпиады Карацев случайно взял золотую медаль во время награждения
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Токио, 1 августа. Российский теннисист Аслан Карацев нечаянно взял золотую медаль во время церемонии награждения спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

Карацев стал серебряным призером Олимпиады, выступив в паре с Еленой Весниной. Теннисисты завоевали награду в смешанном разряде. После церемонии вручения наград спортсмен признался журналистам, что взял золотую медаль по ошибке.

«Казалось, что мы фавориты, сыграли больше матчей, чем могли, в миксте», — пояснил Карацев.

Серебряный призер и его партнерша уступили победу соотечественникам — Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. Карацев и Веснина проиграли соперникам со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 11:13.

Павлюченкова и Рублев принесли 12-ю золотую медаль в копилку российской сборной. Президент России Владимир Путин поздравил теннисистов с этой победой.

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токио олимпиада теннис Карацев
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