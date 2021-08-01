Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 19:19
19:18
Происшествия
Бастрыкин потребовал от следователей доклад по делу об избиении трех жителей Мурино
19:17
Общество
Определены предварительные сроки старта испытаний вакцины "Бетувакс-Ков-2"
19:15
Спорт
Белорусскую спортсменку Тимановскую доставляют в безопасное место
19:14
Политика
В китайском Baijiahao объяснили, почему начало августа оказалось для США тяжелым
19:14
Общество
Эпидемиолог Горелов назвал условие для прекращения борьбы с коронавирусом в России
19:11
Весь мир
Король Марокко призвал Алжир возобновить дипломатические отношения
19:10
Общество
Рухнувший год назад с обрыва в Крыму Mercedes до сих пор «разлагается» на пляже
19:09
Спорт
Волейболист сборной России: Впереди три матча, которые могут изменить жизнь
19:08
Наука
Китайские ученые допустили наличие способности «потеть жиром» у людей
19:07
Общество
Юрий Куклачев рассказал о схожести кошек с людьми и раскритиковал теорию Дарвина
Все новости

Пенсионерка из Волгограда перечислила мошенникам более 2 млн рублей
Происшествия
Пенсионерка из Волгограда перечислила мошенникам более 2 млн рублей
freepik.com  /  Designed by Freepik

Волгоград, 1 августа. Женщина лишилась более 2 млн рублей из-за телефонных мошенников. Злоумышленникам удалось обмануть 61-летнюю жительницу Волжского.

Неизвестный позвонил потерпевшей и представился сотрудником банка. Он сообщил жертве, что на нее якобы пытаются взять кредит мошенники, поэтому нужно перевести денежные средства на «безопасные» счета.

Преступнику удалось обмануть доверчивую пенсионерку неоднократно в течение месяца. В общей сложности волжанка перевела злоумышленнику 2 млн 159 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят следственные мероприятия для установления личности и местонахождения афериста.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пенсионерка из Волгограда перечислила мошенникам более 2 млн рублей
волгоград мошенники пенсионерка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru