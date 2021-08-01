Пенсионерка из Волгограда перечислила мошенникам более 2 млн рублей

Волгоград, 1 августа. Женщина лишилась более 2 млн рублей из-за телефонных мошенников. Злоумышленникам удалось обмануть 61-летнюю жительницу Волжского.
Неизвестный позвонил потерпевшей и представился сотрудником банка. Он сообщил жертве, что на нее якобы пытаются взять кредит мошенники, поэтому нужно перевести денежные средства на «безопасные» счета.
Преступнику удалось обмануть доверчивую пенсионерку неоднократно в течение месяца. В общей сложности волжанка перевела злоумышленнику 2 млн 159 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят следственные мероприятия для установления личности и местонахождения афериста.