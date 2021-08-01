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Центробанк начал верифицировать сайты ломбардов в «Яндексе»

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:32
Экономика
Центробанк начал верифицировать сайты ломбардов в «Яндексе»
prockomi.ru

Москва, 1 августа. Финансовый регулятор, сотрудничая с «Яндексом», рассчитывает обезопасить невнимательных пользователей от мошеннических организаций.

Речь идет о еще одной ступени защиты против фишинговых сайтов. Поисковая система теперь выделяет сайты ломбардов, находящихся в реестре Центробанка, синим кружочком с галочкой и надписью «ЦБ РФ».

«Благодаря маркировке люди смогут отличить легальные финансовые организации, поднадзорные Банку России, от нелегальных. Работа легальных организаций регулируется законодательством», — говорится в пояснении.

Проект маркировки задумывался еще в 2017 году. Мошенники за прошедшие годы придумали множество способов обмана регулятора и граждан. Одним из наиболее популярных стали как раз фишинговые сайты.

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банк россии центробанк мошенники интернет яндекс финансовый сектор ломбарды
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