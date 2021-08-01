Центробанк начал верифицировать сайты ломбардов в «Яндексе»

Москва, 1 августа. Финансовый регулятор, сотрудничая с «Яндексом», рассчитывает обезопасить невнимательных пользователей от мошеннических организаций.

Речь идет о еще одной ступени защиты против фишинговых сайтов. Поисковая система теперь выделяет сайты ломбардов, находящихся в реестре Центробанка, синим кружочком с галочкой и надписью «ЦБ РФ».

«Благодаря маркировке люди смогут отличить легальные финансовые организации, поднадзорные Банку России, от нелегальных. Работа легальных организаций регулируется законодательством», — говорится в пояснении.

Проект маркировки задумывался еще в 2017 году. Мошенники за прошедшие годы придумали множество способов обмана регулятора и граждан. Одним из наиболее популярных стали как раз фишинговые сайты.