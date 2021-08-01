Жителям России объяснили опасность частых занятий спортом

Москва, 1 августа. Чрезмерно интенсивные или слишком частые физические нагрузки могут нанести серьезных вред здоровью.

Занятия спортом представляют собой значительный стресс для тела, поэтому мышцам после тренировок необходим покой. По мнению экспертов, отдых является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Кроме того, физические упражнения дают гораздо более заметный эффект после дня отдыха.

Ежедневные тренировки могут обернуться для человека растяжениями и травмами. Специалисты рекомендуют при каждом занятии спортом чередовать нагрузки на разные группы мышц, чтобы они успели восстанавливаться, передает портал «Домашний очаг».

Регулярная ходьба по лестнице хорошо тренирует пресс, голени, ягодицы и бедра, рассказал тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин. По его мнению, эффект для мышц после полного отказа от лифта можно будет увидеть только при систематической ходьбе по ступенькам.