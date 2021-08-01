«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Евгеника

Гостем нового выпуска шоу ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала певица Евгеника. Известный блогер пригласил к себе пообщаться и излить душу экс-супругу музыканта Валерия Дидюли.

Евгеника мне в мельчайших подробностях рассказала о том, что предшествовало ее громкому разводу, а также о драматичных и даже трагических вещах, с которыми она столкнулась уже после объявления о разрыве с Дидюлей. Выслушав историю жизни певицы, я недоумеваю, почему таким сильным и волевым женщины приходится сталкиваться с подобными испытаниями. С одной стороны, это еще больше закаляет их дух, а с другой, порой такие истории могут сломить человека. Однако Евгеника явно не из числа тех, кто сдается.

В общем, на меня произвел гнетущее впечатление рассказ певицы о том, как сразу после объявления о разрыве с Дидюлей, она обнаружила убитой любимую кошку на пороге своего дома. Затем последовал внезапный пожар, который уничтожил дом ее родителей. Певица не верит в случайности, но доказательств причастности тех или иных лиц к этим событиям у нее нет.

Меня безусловно удивляет, как Евгеника смогла так долго продержаться в этом браке. Судя по ее словам, она столкнулась с довольно бесцеремонным обращением с собой, а такие вещи долго терпеть сложно. После развода Евгеника решила не оставлять себе фамилию мужа, она сменила даже имя, которое теперь полностью совпадает с ее сценическим псевдонимом. Однако на этом злоключения певицы не завершились. Недавно она обнаружила, что ее творчество начало исчезать со всех официальных музыкальных площадок. Теперь у Евгеники новый лейбл, который отвечает ее нынешним интересам.

Во второй части шоу мы затронули тему популярных нынче персонажей шоу-бизнеса. У Евгеники, как у профессиональной артистки, наблюдается неприятие людей, которые считают себя певцами и певицами и пытаются на профессиональной основе присутствовать на сцене. К примеру, Евгеника сравнивает Ольгу Бузову с тяжелыми наркотиками, а Моргенштерна они и с ее дочкой Ариной не слушают, так как являются крещеными. В целом, певица считает этих исполнителей «однодневками».

Евгеника рассказала мне, кого на эстраде она уважает и по сей день. Речь идет об Алле Пугачевой и Ларисе Долиной. Евгеника сожалеет, что певцы Алексей Гоман, Александр Панайотов и Алексей Чумаков долгие годы после шоу «Народный артист» не могли пробиться в шоу-бизнес.

В финале шоу каждый из моих гостей, который имеет отношение к шоу-бизнесу и поет на сцене, исполняет песню, которая в этот момент в большей степени отвечает их душевному состоянию. Выбор Евгеники меня потряс. После исполнения песни «Волга» я кричал «Браво!» и аплодировал ей, настолько она меня поразила своим выбором песни и ее исполнением.